Sachsen: Bundeswehr rückt gegen Borkenkäfer aus

Die Ausbreitung muss gestoppt werden - vor 52 Minuten

DRESDEN - Der Borkenkäfer hat nun sogar die Bundeswehr auf den Plan gerufen. In Sachsen sind die Einsatzkräfte nun in den Wäldern unterwegs, um das Schadholz zu beseitigen.

Die Bundeswehr hat in Sachsen mit letzten Vorbereitungen ihres Einsatzes gegen den Borkenkäfer begonnen. Die Soldaten seien seit Dienstagmorgen auf dem Weg zu ihren Einsatzorten in den Wäldern, sagte ein Sprecher des Staatsbetriebs Sachsenforst auf Nachfrage. Das Militär soll bei der Aufbereitung und dem Abtransport des von Borkenkäfern geschädigten Holzes in den Wäldern helfen.

Seit heute Morgen unterstützt die #Bundeswehr den Freistatt Sachsen im Kampf gegen den #Borkenkäfer.

Koordiniert durch das Landeskommando #Sachsen, werden die ersten 30 Soldaten im Wald bei #Marienberg und in den Forstbezirken #Chemnitz und Flöha eingesetzt. pic.twitter.com/1EeDtdatbY — Bundeswehr (@bundeswehrInfo) August 27, 2019

"Das Schadholz muss so schnell es geht aus dem Wald transportiert werden, um die weitere Ausbreitung des Borkenkäfers einzudämmen", wie Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) zuvor mitgeteilt hatte. Seit Oktober 2017 wurden in den sächsischen Wäldern 5,2 Millionen Kubikmeter Schadholz durch Sturm, Schneebruch und Insekten erfasst, wie er weiter sagte. Im Staatswald, der 39 Prozent der Gesamtwaldfläche umfasst, seien die Altschäden mittlerweile zum großen Teil aufgearbeitet.

dpa