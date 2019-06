Scharfe Kritik nach Scheuers Motorrad-Vorstoß

BERLIN - Dürfen Autofahrer bald ohne Prüfung Motorräder steuern? Ein Vorschlag des Verkehrsministeriums sieht genau das vor - allerdings nur für Maschinen mit bis zu 15 PS. Experten äußern schwerwiegende Bedenken.

Erhalten Autofahrer bald leichter einen Motorradführerschein? Der Vorschlag des Verkehrsministeriums stößt auf harsche Kritik. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa



Mit seinem Plan, das Fahren leichter Motorräder auch mit einem Auto-Führerschein zu erlauben, ist Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auf scharfe Ablehnung und Empörung gestoßen. Fahrlehrer, Ärzte und Verkehrsexperten warnten vor den Gefahren, die von ungeübten Motorradfahrern ausgehen, und prognostizierten steigende Unfallzahlen. Zustimmung kam hingegen von der FDP und dem Industrie-Verband Motorrad.

Ein am Donnerstag bekannt gewordener Verordnungsentwurf des Bundesverkehrsministeriums sieht vor, dass Autofahrer unter bestimmten Voraussetzungen auch Leichtkrafträder - sogenannte 125er - steuern dürfen. Es geht dabei um Motorräder der Klasse A1 mit einem Hubraum von bis zu 125 Kubikzentimeter und einer Motorleistung von nicht mehr als 11 Kilowatt, also 15 PS. Wer diese Möglichkeit nutzen will, muss aber mindestens 25 Jahre alt sein, seit fünf Jahren einen Führerschein der Klasse B haben und eine Schulung mit fünf 90-minütigen Einheiten hinter sich bringen.

Das Ministerium betonte am Donnerstag, das Ziel sei, "mehr Mobilität – insbesondere auch im Bereich der Elektromobilität – zu ermöglichen ‎und gleichzeitig die Verkehrssicherheit sicherzustellen. Gerade im ländlichen Raum stärken wir so ‎die individuelle Mobilität und machen den Verkehr durch den Einsatz alternativer Antriebe ‎klimafreundlicher."‎

Ärzte reagierten ablehnend auf den Vorschlag, "Ich halte das für keine besonders glückliche Idee. Dadurch kann es zu noch mehr Unfällen kommen", sagte Florian Reifferscheid von der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschlands (BAND) der Deutschen Presse-Agentur. Autofahrern sei nicht bekannt, wie ein Motorrad bei besonderen Bedingungen wie nasser Fahrbahn oder Rollsplit reagiere.

Auch der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, Dietmar Pennig, warnte: "Nach der Einführung von E-Scootern ist dies eine weitere Planung, die nur zur Erhöhung der Unfallzahlen führen kann."

2017 starben 66 Fahrer von Leichtkrafträdern

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) übte ebenfalls scharfe Kritik und widersprach dem Sicherheitsargument des Ministeriums deutlich. Die Leichtkrafträder könnten schneller als 100 Kilometer pro Stunde fahren und seien nach den besonders stark motorisierten Motorrädern die gefährlichste Fahrzeugklasse in der Unfallstatistik, schrieben die Experten in einer Stellungnahme. Es sei "fraglich", dass "plötzlich" die Anforderungen deutlich gesenkt werden sollten - die EU erlaubt das den Mitgliedsstaaten nämlich schon seit 13 Jahren.

Im Jahr 2017 starben laut Statistischem Bundesamt 66 Fahrer solcher Leichtkrafträder bei Unfällen. A1-Motorräder hätten bei den "Hauptverursachern von Unfällen mit Personenschaden den traurigen Platz 2" belegt, schreibt der DVR.

In der Schulung sollen laut Verordnungsentwurf in Theorie und Praxis nur "die wesentlichsten Grundlagen" des Motorradfahrens vermittelt werden. Ziel sei "die Befähigung zum sicheren, verantwortungsvollen und umweltbewussten Führen eines entsprechenden Leichtkraftrades".

Aus Sicht von Fahrlehrern reicht das nicht. "Das zentrale Problem ist die fehlende fahrerische Kompetenz", sagte der Vorsitzende der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände (BVF), Dieter Quentin. Schon jetzt sei ein Großteil der Unfälle mit Motorrädern auf Fahrfehler zurückzuführen. Die geplante Schulung sei "völlig unzureichend".

Auch der TÜV hat Zweifel. Ein "Kurzprogramm" sei nicht genug, sagte Richard Goebelt vom TÜV-Verband (VdTÜV) der dpa. Vor allem die praktischen Fahrstunden seien unzureichend. Künftig solle erlaubt werden, keine Übungen im echten Straßenverkehr durchzuführen - das sei für die Sicherheit "verheerend".

Denkbar schlechtes Argument

Das Ministerium verwies am Donnerstag darauf, dass unter anderem Österreich die vorgeschlagene Regelung auch schon habe. Der Verkehrssicherheitsrat hält das für ein denkbar schlechtes Argument: In Österreich hätten die Zahl der Zulassungen und die Unfälle zugenommen, nachdem die Regelung eingeführt worden sei.

Union und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, die Zahl der Verkehrstoten "mittelfristig" auf null zu senken. Laut Verkehrssicherheitsrat würde der Vorschlag des Verkehrsministeriums aber in die entgegengesetzte Richtung führen.

Kritik kam deshalb auch aus den eigenen Reihen: Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) lehnte den Vorstoß ab. "Ich sehe derzeit keinen Grund, die Voraussetzungen für den Erwerb der Klasse A1 abzusenken", sagte er dem Sender Radio ffn. Das Beispiel Österreich zeige, dass das Unfallrisiko dadurch steigen könne.

Zustimmung kam dagegen von der FDP im Bundestag. "Der Vorschlag von Minister Scheuer geht in die richtige Richtung", sagte Verkehrsexperte Oliver Luksic der dpa. Die Fraktion werde ihn wohlwollend prüfen. Mit zusätzlichen Fahrstunden könne man Autofahrern durchaus zutrauen, ein motorisiertes Zweirad mit 15 PS "sicher und verantwortlich" zu steuern.

Die Motorradindustrie begrüßte die Pläne. "Das Leichtkraftrad ist eine sofort verfügbare Option zur Entlastung des fließenden und ruhenden Verkehrs gerade in hoch frequentierten Ballungsräumen", teilte der Industrie-Verband Motorrad Deutschland (IVM) am Freitag in Essen mit. Es handele sich um saubere und ökonomische Fahrzeuge, "die die Mobilität gerade in unseren Städten, aber auch in ländlichen Regionen, aufrecht erhalten können". Die gut 50 IVM-Mitgliedsfirmen repräsentieren nach Verbandsangaben mehr als 95 Prozent des deutschen Motorradmarktes.

