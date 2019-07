Scheine zuhause gedruckt: Frau will Auto mit Falschgeld bezahlen

PIRMASENS - Eine 20-Jährige aus dem rheinland-pfälzischen Pirmasens wollte ein Auto kaufen - und die 15.000 Euro dafür in bar bezahlen. Doch es stellte sich heraus, dass die junge Frau das Geld zuvor zuhause ausgedruckt hatte.

In der Wohnung einer 20-Jährigen fanden Polizisten selbstgedruckte Banknoten im Wert von 13.000 Euro. © Polizeidirektion Pirmasens



Am Freitag vergangener Woche wollte eine 20-Jährige aus Pirmasens ein Auto in einem Kaiserslautener Autohaus kaufen. Die anfallenden 15.000 Euro wollte sie in bar bezahlen. Jedoch stellte sich schnell heraus, dass es sich hierbei ausschließlich um Falschgeld handelte, wie die Polizeidirektion Pirmasens in einer Pressemitteilung mitteilte.

Die Frau wurde noch vor Ort festgenommen und ihre Wohnung im Anschluss durchsucht. Dabei fanden die Beamten umfangreiches Beweismaterial. Die Fälschungen, die als solche leicht erkennbar sind, haben einen Gesamtwert von 13.000 Euro. Es handelt sich um Banknoten mit den Werten 50 und 100 Euro.

Diese hat die Tatverdächtige in einem handelsüblichen Tintenstrahldrucker frisch ausgedruckt - auf gewöhnlichem Druckerpapier.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Kriminalpolizei Pirmasens übernommen.

