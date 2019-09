Schule verbietet "Harry Potter": Exorzisten erachten die Zaubersprüche für echt

Katholische Einrichtung in den USA verbannte die Bücher aus Bibliothek - vor 55 Minuten

NASHVILLE - Eine katholische Schule im US-Bundesstaat Tennessee hat die "Harry Potter"-Romane von J.K. Rowling aus ihrer Bücherei verbannt. Der zuständige Pfarrer erachtet den Inhalt als gefährlich. Exorzisten bestätigen ihn in seinen Ansichten.

Die siebenteilige Buchreihe von Autorin J.K. Rowling ist aus den Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. 1997 erschien der erste Band. Foto: dpa



Die Abenteuer des Zauberlehrlings Harry Potter sind legendär. Kaum jemand kennt ihn und seine Freunde Ron Weasley und Hermine Granger nicht. Millionen Kinder und auch Erwachsene sind den Romanen von Autorin J.K. Rowling verfallen. Diesen Lesespaß verbietet die St. Edward Catholic School in Nashville (Tennessee, USA) jetzt ihren Schülern, wie die dortige Zeitung Tennessean berichtet.

Der Pfarrer Dan Reehil der katholischen Schule erklärt den Eltern in einer E-Mail, dass er die Zaubersprüche für echt halte. Sie könnten böse Geister beschwören, wenn sie von Menschen gelesen würden. Zudem stellten die Bücher Zauberei sowohl als gut als auch als böse dar, "was nicht wahr und eine clevere Täuschung ist."

Pfarrer Reehil stützt sich auf die Aussage mehrerer Exorzisten aus den USA und aus Rom, die er in der Sache zur Rate gezogen hat, schreibt er weiter in seiner E-Mail. Sie hätten ihm empfohlen die Bücher aus der Bibliothek zu entfernen, was auch passiert sei. Zumindest in der hauseigenen Bücherei können die Schüler nicht mehr auf die "Harry Potter"-Romane zugreifen.

Keine Zensur

Der Pfarrer war seither noch nicht zu sprechen. Doch die Leiterin der Schulen der katholischen Diözese in Nashville, Rebecca Hammel, bestätigt der Zeitung gegenüber die E-Mail von Pfarrer Reehil, die er auf Anfrage eines Elternteils versendet hat. Zudem informierte er die Fakultät, so Hammel.

Die katholische Kirche habe keine offizielle Haltung zu den Harry Potter Büchern, sagt Hammel weiter. Es stehe jedem Pfarrer frei, solche Entscheidungen eigenständig für seine Schule zu treffen. Ziel sei es ansprechende und qualitativ hochwertige Literatur bereitzustellen, um die die Freude am Lesen zu fördern und Wissen zu vermitteln.

Von Zensur möchte Hammel nicht sprechen. Sie versuchten lediglich altersgerechtes Lesematerial in ihrer Schulbibliothek bereitzustellen

ikö