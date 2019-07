Schultisch stürzt um: Mädchen verliert Fingerglied

GEBENBACH - Eine Achtjährige aus der Oberpfalz hat bei einem Unfall mit einem umstürzenden Schultisch einen Teil ihres Fingers verloren. Die Schülerin musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden.

Die Grundschülerin wollte sich auf dem Boden sitzend an der Tischkante hochziehen, wobei der Tisch umkippte und ihr auf die Finger fiel, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Tischkante trennte demnach das vorderste Glied eines Zeigefingers ab. Ein Mittelfinger wurde stark gequetscht. Das Mädchen wurde von der Grundschule in Gebenbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Regensburg gebracht.

