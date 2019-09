Schutz beeinträchtigt! Billy Boy ruft Kondome zurück

NÜRNBERG - Lustkiller bei Billy Boy: Der Kondom-Hersteller ruft einen Teil seiner Produkte zurück. Einzelne Verhütungsmittel können Beschädigungen aufweisen, dadurch ist der Schutz beeinträchtigt. Die Verhüterli wurden offenbar auch auf dem "Electric Love"-Festival und dem "Airbeat One" verteilt.

Betroffen sind unter anderem die "aromatisierten 4er", die "Bunte Vielfalt" und "Billy Boy extra feucht". © Oliver Berg/Archiv (dpa)



Vom Rückruf sind eine ganze Reihe an beliebten Packungen betroffen, beispielsweise die "Bunte Vielfalt", die "50er Lümmelkiste" oder "Billy Boy extra feucht".

Die Artikel von Billy Boy und Fromms wurden von Juni bis August 2019 an den Handel ausgeliefert. "Es besteht kein unmittelbares Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit der Verbraucher", schreibt der Hersteller auf seiner Website.

Allerdings weisen die Kondome eine "mechanische Beschädigung" auf, die den Schutz vor einer Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten beeinträchtigen kann. Billy Boy spricht von "Undichtigkeiten" in einzelnen Fällen. Diese seien mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Die Produkte sollten auf jeden Fall nicht zur Verhütung verwendet werden. Kunden können die Kondome einsenden und erhalten ihr Geld zurück.

Vom Rückruf betroffen sind nur bestimmte Produktionschargen. So kann es vorkommen, dass in einem Päckchen Kondome nur einzelne Präservative nicht den vollen Schutz bieten. Diese können anhand der IDENT- oder LOT-Nummer auf der Verpackung aussortiert werden. Falls die äußere Verpackung bereits entsorgt wurde, können Verbraucher die Chargennummer auch an den einzelnen Kondom-Siegelungen erkennen.

Die Präservative wurden auch auf dem "Electric Love"-Festival im österreichischen Salzburg und dem "Airbeat One" in Neustadt-Glewe verteilt. Dies bestätigte eine Sprecherin auf nordbayern.de-Nachfrage.

Grund für die Schäden an den Gummis sei ein technischer Defekt an einer Produktionsanlage. Dies ist der erste Rückruf für Präservative bei Billy Boy und Fromms.

Bei Rückfragen können sich Verbraucher an service@billy-boy.com wenden oder gebührenfrei unter der Telefonnummer 0800 – 1808171 anrufen.

