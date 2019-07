Schweden verbietet Rauchen auf vielen öffentlichen Plätzen

STOCKHOLM - In Restaurants und Kneipen gilt das Verbot schon lange, aber jetzt legt Schweden noch eine Schippe drauf: Das Rauchen ist dort ab sofort auch auf vielen öffentlichen Flächen in dem Land nicht mehr erlaubt, auch auf der Terrasse und im Eingangsbereich von Restaurants darf nicht mehr geraucht werden. Ein Schritt in die richtige Richtung?

Schweden hat auf dem Weg zu dem Ziel, bis 2025 rauchfrei zu werden, ein neues Gesetz durchgesetzt. © dpa



Es ist ein leidiges Thema: Nichtraucher fühlen sich durch den Zigarettenqualm belästigt und Raucher sich in ihrer Freiheit eingeschränkt, wenn Verbote erlassen werden. Hierzulande ist es undenkbar, jemandem, der raucht, im öffentlichen Raum Einhalt zu gebieten. Anders in Schweden: Dort wurde jetzt ein Gesetz erlassen, das es Rauchern untersagt, vor Gaststätten und Restaurants, etwa vor der Eingangstür oder auf einer dazugehörigen Terrasse, zu rauchen.

Das Gesetz trat am 1. Juli in Kraft und betrifft auch andere öffentliche Flächen: Spielplätze, Haltestellen und Bahnsteige sind jetzt ebenfalls rauchfreie Zonen, sämtliche Verbote gelten auch für E-Zigaretten.

Nach Berichten von Spiegel Online ist das neue Gesetz ein weiteres Mittel des Landes, um bis 2025 rauchfrei zu werden. Mit diesen Maßnahmen steht das Land nicht alleine da: Auch Finnland verfolgt das Ziel, Zigaretten bis 2035 komplett aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Strenge Regeln und Verbote sind nach Ansicht der skandinavischen Länder ein probates Mittel, um dieses Ziel zu erreichen.

