Sechsjährige verschwand spurlos in Möbelhaus

Mädchen stieg allein in Aufzug - Polizei sucht Zeugen - vor 24 Minuten

POTSDAM - Die sechsjährige Tuong An N. war am Samstag mit ihrem Vater und drei Geschwistern in einem Möbelhaus in Potsdam einkaufen. Dann fuhr sie alleine mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss und verschwand. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Mit diesen Bildern fahndet die Polizei Brandenburg nach der Sechsjährigen, die am Samstag in einem Möbelhaus in Potsdam spurlos verschwand. © Julian Stähle/dpa



Mit diesen Bildern fahndet die Polizei Brandenburg nach der Sechsjährigen, die am Samstag in einem Möbelhaus in Potsdam spurlos verschwand. Foto: Julian Stähle/dpa



Seit Samstag sucht die Polizei in Potsdam nach einem vermissten Mädchen. Die Sechsjährige mit dem vietnamesischen Namen Tuong An N. besuchte am Samstagnachmittag mit ihrem Vater und drei weiteren Geschwistern ein Möbelhaus in Drewitz. Nach dem Einkauf wollten sie zusammen mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss fahren. Laut Angaben des Vaters war Tuong An jedoch vorgelaufen und fuhr, ohne auf die anderen zu warten, nach alleine mit dem Aufzug nach unten. Vor dem Ausgang des Möbelhauses, entdeckte er das Mädchen noch, doch dann verlor sich seine Spur.

Die Polizei leitete sofort eine umfangreiche Suche unter anderem mit Hunden und Hubschrauber ein - bislang jedoch vergeblich. Daher bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um Hinweise. Den Angaben zufolge ist die Sechsjährige etwa einen Meter groß, hat kurze schwarze Haare und trug eine dunkelblaue Daunenjacke. Außerdem war sie mit einer schwarzen Leggings mit Herzen auf den Knien bekleidet und hatte eine kleine Handtasche in Erdbeerform bei sich.

Hinweise auf die Vermisste nimmt die Polizei Brandenburg unter der Telefonnummer 0331-5508-1221 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm