Seltsame Entdeckung: Kind findet exotisches Insekt

Riesendorngespenstschrecke auf Spielplatz gefunden

ABENSBERG - Einen außergewöhnliche Fund machte ein Kind am Montag in Abensberg: Auf einem Spielplatz fand es ein braunes, heuschreckenartig anmutendes Insekt. Warum sich das in exotische Tier dort befand, ist unbekannt.

Am Montag hat ein Kind auf einem Spielplatz in Abensberg im Landkreis Kelheim ein exotisches Insekt gefunden, wie die Polizei Niederbayern auf Facebook meldet. Als das Kind das Tier mit nach Hause brachte, fragte dessen Mutter die Polizei um Rat.

Nach Recherchen der Beamten handelt es sich wahrscheinlich um eine Riesendorngespenstschrecke. Diese Art sei in Deutschland nicht heimisch, sondern lebe normalerweise in Indonesien und Papua Neuguinea, so die Polizei auf Facebook. Hierzulande werde sie aber teilweise als Haustier in Terrarien gehalten.

Die Beamten nahmen sich des Insekts zunächst an und übergaben es am Tag darauf an einen Tierpfleger des Straubinger Tiergartens.

