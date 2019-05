So geht es: Google ermöglicht automatisierte Datenlöschung

Standortverlauf und App-Aktivitäten sind dabei - erste Kritik am Feature - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Viele Google-Dienste speichern automatisiert die Daten ihrer Nutzer ab und geben diese zur Auswertung frei - das wurde schon oft kritisiert. Nun bietet Google zumindest eine Teil-Lösung an. Mit einer neuen Option in den Einstellungen lassen sich Standortverlauf und die App-Aktivitäten in regelmäßigen Abständen automatisch löschen.

Viele Menschen nutzen im Alltag Technik von Google: beispielsweise Android-Smartphones, die Navigationshilfe Google Maps oder den Google Chrome-Browser. © dpa



Viele Menschen nutzen im Alltag Technik von Google: beispielsweise Android-Smartphones, die Navigationshilfe Google Maps oder den Google Chrome-Browser. Foto: dpa



Der Zeitraum kann auf drei oder achtzehn Monate eingestellt werden, wie Google in einem Blogeintrag mitteilte. Die neue Funktion soll im Lauf der nächsten Wochen allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Schon jetzt wird aber erste Kritik an ihr laut: Der GoogleWatchBlog nennt sie "so schlecht wie möglich umgesetzt". Dass keine Daten ausgeschlossen werden können und nur zwei Zeiträume auswählbar sind, die zudem weit auseinander liegen, macht die Funktion für User weniger attraktiv.

Alternativ können Nutzer die Informationen wie bisher unbefristet in ihrem Profil lassen und manuell löschen - oder der Datensammlung widersprechen. Allerdings gilt: Auch wenn der Standortverlauf deaktiviert ist, werden Daten gespeichert: beispielsweise bei der Öffnung der Navigationsapp Google Maps oder bei der Google-Websuche.

Auch bei der Deaktivierung der Web- und App-Aktivitäten hält sich Google ein Hintertürchen offen. Die Informationen aus kürzlich durchgeführten Suchen dürfen vorübergehend genutzt werden, um in der aktiven Sitzung für bessere Suchergebnisse zu sorgen.

Wozu Google die Daten nutzt

Google betont, dass die Auswertung der Userdaten die Dienste des Konzerns nützlicher mache. Beispielsweise beschleunige die Personalisierung die Suchvorgänge und die Nutzung von Google Maps, indem unter anderem Echtzeit-Informationen zum Verkehr auf der eigenen Pendelstrecke direkt bereitgestellt werden. Die gesammelten Userdaten gehen zudem in eine Vielzahl an Funktionen wie die Routenplanung und die Stoßzeiten-Angaben für Geschäfte und Restaurants ein.

Bilderstrecke zum Thema Google-Ranking: Das sind die beliebtesten Suchbegriffe für Nürnberg Unser Suchmaschinen-Verhalten sagt viel über uns selbst aus. Doch was wollen die meisten Menschen über Nürnberg wissen? Hier kommen die Top 10: Diese zehn Begriffe werden im Zusammenhang mit Nürnberg am häufigsten gegoogelt.



Facebook hatte bereits vor einem Jahr ein Software-Werkzeug zur Löschung gespeicherter Nutzer-Informationen angekündigt. Dieses ist bislang noch in Entwicklung.

dpa, sima