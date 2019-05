Söder erhält royalen Besuch: Charles und Camilla kommen nach Bayern

"Baby Sussex" soll kleine Lederhose erhalten - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Bayern steht am Donnerstag royaler Besuch bevor: Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla kommen am Donnerstag nach München. Dabei werden sie mit keinem anderen als dem Ministerpräsidenten Markus Söder dinieren. Harrys und Meghans Sohn soll ein typisch bayerisches Geschenk bekommen.

Königlicher Besuch in Bayern: Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla kommen am Donnerstag um 14.40 Uhr nach München. In der bayerischen Landeshauptstadt wollen sie mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dinieren. Außerdem stattet Charles der Siemens-Unternehmenszentrale einen Besuch ab. Der Prinz und die Herzogin von Cornwall kommen als stolze Großeltern.

Am Mittwoch präsentierten Charles' jüngster Sohn Harry und dessen Frau Meghan der Welt ihren Sohn, "Baby Sussex". Charles und Camilla wollen bis Freitag in Bayern bleiben und werden nicht mit leeren Händen nach England zurückkehren. Söder will den beiden ein Geschenk für den königlichen Nachwuchs mitgeben: eine kleine Lederhose.

dpa