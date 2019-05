Sorge um Siegfried und Roy: Magier an Lungenentzündung erkrankt

Das Duo hält sich derzeit in Deutschland auf - vor 41 Minuten

MÜNCHEN - Siegfried und Roy wollten in Deutschland eigentlich Urlaub machen. Doch Roy Horn hat sich eine Lungenentzündung zugezogen. Das Magier-Duo soll sich derzeit in einem Münchner Luxushotel aufhalten.

Anfang Mai kam das weltberühmte Magier-Duo Siegfried und Roy in seine Heimat Deutschland, um am Tegernsee ein paar Tage Urlaub zu machen. Doch Roy Horn, der seit einem Tiger-Biss halbseitig gelähmt ist, ist an einer Lungenentzündung erkrankt. "Es ist bedrückend. Roy hat sich die Lungenentzündung wohl durch die Klima-Anlage auf dem Hinflug geholt", erklärte Siegfrieds Schwester Dolore gegenüber der Bild-Zeitung.

