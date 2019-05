Spurlos in Möbelhaus verschwunden: Sechsjährige ist wieder da

POTSDAM - Ein sechsjähriges Mädchen war am Samstag mit ihrem Vater und drei Geschwistern nach dem Einkauf in einem Möbelhaus in Potsdam spurlos verschwunden. Sie stieg alleine in den Aufzug, dann verlor sich die Spur. Die Polizei startete sofort eine Fahndung - mit Erfolg. Am Sonntag entdeckten Beamten das Mädchen auf der Straße wieder.

Mit Suchhunden und Hubschrauber fahndete die Polizei nach dem Mädchen. Foto: Julian Stähle/dpa



Die Sechsjährige besuchte am Samstagnachmittag mit ihrem Vater und drei weiteren Geschwistern ein Möbelhaus in Drewitz. Nach dem Einkauf wollte die Familie zusammen mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss fahren. Laut Angaben des Vaters war das Mädchen jedoch vorgelaufen und fuhr, ohne auf die anderen zu warten, nach alleine mit dem Aufzug nach unten. Vor dem Ausgang des Möbelhauses, entdeckte er das Mädchen noch, doch dann verlor sich seine Spur.

Die Polizei leitete sofort eine umfangreiche Suche unter anderem mit Hunden und Hubschrauber ein - die bis Sonntagmittag ohne Erfolg blieb. Daher baten die Ermittler auch die Bevölkerung um Hinweise. Gegen 13.45 Uhr haben Polizisten die vermisste Sechsjährige am Sonntag schließlich aufgefunden. Wie die Polizei berichtet, war das Mädchen von Beamten auf der Straße wiedererkannt worden. Derzeit werde das Kind von geschulten Beamten befragt, wo sie sich über Nacht aufgehalten hat.

