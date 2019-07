Stallone statt Stalin: Bild auf AfD-Homepage sorgt für Aufsehen

Einmal mehr bringt sich die Partei bundesweit in die Schlagzeilen - vor 34 Minuten

BERLIN - Ein vermeintlicher Fehler der AfD auf ihrer neuen Online-Plattform gegen Linksextremismus hat im Internet für Aufsehen gesorgt.

Mit diesem Artikel und vor allem dem Bild sorgt die AfD derzeit einmal mehr für Schlagzeilen. © afd.de/dpa



Mit diesem Artikel und vor allem dem Bild sorgt die AfD derzeit einmal mehr für Schlagzeilen. Foto: afd.de/dpa



In einem Beitrag über die linksextreme Gruppe "Interventionistische Linke" benutzte die Partei ein Cartoon-Bild, das zwar an Josef Stalin erinnert, allerdings die Gesichtszüge des Hollywood-Schauspielers Sylvester Stallone trägt. Das Scherz-Bild kursiert seit Längerem im Internet. Dem Journalisten Martin Eimermacher war es auf der AfD-Seite aufgefallen. Seine Entdeckung teilte er auf Twitter. Auf Nachfrage sagte der Sprecher der Berliner AfD, man habe das Bild bewusst ausgewählt. Man wolle damit zum Ausdruck bringen, dass sich die beschriebene linksextreme Organisation selbst zum Mainstream zähle. Auf der am Donnerstag freigeschalteten Seite blicknachlinks.org will die AfD nach eigenen Angaben über Ideologie, Netzwerke und Geldgeber linksextremistischer Organisationen informieren und vermeintliche oder tatsächliche Straftaten zusammentragen.

dpa