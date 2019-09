Standesamt-Ranking: Hier ist heiraten besonders günstig

NÜRNBERG - Der schönste Tag des Lebens soll etwas besonderes sein. Gleichzeitig häufen sich aber die Kosten für Essen, Musik, Kleidung und Co. Auch so manches Standesamt ist bei den Preisen für eine Trauung nicht gerade spendabel. Wir verraten Ihnen, wo sie besonders teuer und wo besonders billig den Bund fürs Leben schließen können.

Der schönste Tag im Leben ist oft auch der teuerste. Viele Brautpaare können davon ein Lied singen. Foto: pictu



Bei aller Romantik lohnt sich für Paare der Blick in die Gebührentabelle des Standesamtes. Die Dating-App Jaumo hat genau das in einer aktuellen Untersuchung getan. In manchen Städten lässt es sich demnach besonders günstig heiraten. Die Ehe zum Sparpreis, also eine Trauung sowie die dazugehörige Urkunde, kosten in Deutschland im Durchschnitt 65 Euro. Je nach Stadt variiert der Betrag aber stark. In Hannover, Essen und Bonn ist die Hochzeit mit 50 Euro am günstigsten. Etwas teurer wird es in Nürnberg mit 67 Euro. Am meisten zahlen Paare für eine einfache Trauung in Wuppertal: Hier kostet die Eheschließung rund 160 Euro.

Dafür kostet in Wuppertal die Heirat mit einem Partner ohne deutsche Staatsbürgerschaft genauso viel wie zwischen zwei Deutschen. In allen anderen Städten wird für internationale Paare ein Aufschlag von bis zu 82 Euro für das Standesamt fällig.

Über 2000 Euro für Sonderwünsche

Bei Sonderwünschen müssen Paare übrigens noch tiefer in die Tasche greifen. Eine Trauung außerhalb der Service-Zeiten an einer Wunsch-Location kostet in Bielefeld satte 2834 Euro. Auch in München (1312 Euro) und Hamburg (1154) werden Sonderwünsche teuer. In Nürnberg kommen Paare dahingehend vergleichsweise günstig weg: Bis zu 217 Euro beträgt der Maximalbetrag einer Hochzeit in der Noris.

Nicht zu vergessen sind ebenso Gebühren für die Namens-Änderung nach der Heirat. Diese sind in Leipzig mit 149 Euro am teuersten. Mitgerechnet ist dabei die Änderung in Pass, Ausweis und Führerschein. In Nürnberg belaufen sich die Kosten auf 122 Euro, während es in Stuttgart mit 98 Euro am günstigsten ist.

