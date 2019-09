Statt Bier und Chips: Berliner Späti verkauft Koks und andere Drogen

Das meiste davon war schon portionsweise abgepackt - vor 28 Minuten

BERLIN - In Spätverkaufsläden, sogenannten Spätis, versorgen sich nachtaktive Berliner mit erlaubten Rauschmitteln wie Bier, Zigaretten und Gummibärchen.

Aber es gibt auch Spezial-Spätis mit zusätzlichen illegalen Angeboten, wie aus einem Tweet der Polizei vom Freitag hervorgeht. Demnach fand die Polizei am Donnerstag diverse Drogen "unter der Ladentheke" in einem "gut sortierten" Laden in Schöneberg. Die Polizei stieß dort nach eigenen Angaben auf Kokain, die synthetische cannabisähnliche Droge Bonzai sowie Dutzende Schokoriegel, die Pilze mit einem rauscherzeugenden Stoff enthielten.

Was es im gut sortierten #Späti in #Schöneberg unter der Ladentheke gab, sahen sich gestern unsere Kolleg. der EG Alex näher an.#Bonzai #Kokain und mit psilocybinhaltigen Pilzen versetzte Schokoriegel lagern jetzt in unserer Asservatenkammer.

2 Festnahmen

Laden geschlossen

^tsm pic.twitter.com/Ob3Ahzsr5N — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 13, 2019

Das meiste davon war schon portionsweise abgepackt, wie ein Foto der Polizei zeigte. Schon vor zwei Jahren hatte die Polizei über Facebook vor Bonzai gewarnt: "Wer konsumiert, spielt mit dem Leben." Die Droge werde zusammengepanscht und enthalte hochgiftige Substanzen. "Konsumenten fallen regelmäßig nach wenigen Zügen vom Joint in Ohnmacht. Hinzu kommen Symptome wie langanhaltende Krämpfe, Blaufärbung der Lippen, Schaumbildung vor dem Mund oder stundenlanges Erbrechen."

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa