Steuererklärung und neue Geldscheine: Das ändert sich im Mai

Telefonieren in Europa wird günstiger - Geldschein wird nicht mehr ausgegeben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit dem neuen Monat kommen auch wieder einige neue Gesetze und Regelungen auf Verbraucher zu. So ändert sich zum Beispiel die Abgabefrist der Steuererklärung, sie muss nicht mehr bis zum 31. Mai eingereicht werden.

Ab dem 15. Mai gibt es Obergrenzen für Auslandstelefonate und SMS in der EU. Verbraucher kostet ein Telefonat ins EU-Ausland dann maximal 19 Cent pro Minute. SMS dürfen höchsten sechs Cent kosten. Zudem kommen im Mai auch gleich zwei neue Geldscheine in Umlauf, allerdings verabschiedet sich auch ein Schein bereits Ende April aus dem Zahlungsverkehr. Um welche Geldscheine es sich handelt und was sich im Mai sonst noch ändert, erfahren Sie im Video:

eli