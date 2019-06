Streit zwischen 100 Gästen: Polizei muss Düsseldorfer Freibad sperren

Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen, verletzt wurde scheinbar niemand - vor 9 Minuten

DÜSSELDORF - Eine Gruppe von Polizisten trifft auf hunderte aggressive Badegäste: überwiegend junge Männer, die eine Familie umzingeln und anschreien. In einem Düsseldorfer Freibad kam es am Samstag zu einem riesigen Massen-Streit - die Beamten mussten den Badebetrieb letztendlich auflösen.

In einem Düsseldorfer Freibad war es am Samstag zu einem Streit mit mehreren Hundert beteiligten Badegästen gekommen. Die Polizisten mussten den Badebetrieb auflösen, um den Streit unter Kontrolle zu bekommen. © Gerhard Berger/dpa



In einem Düsseldorfer Freibad ist es zu einem Streit mit mehreren Hundert beteiligten Badegästen gekommen. Nach mehreren Notrufen rückte die Polizei am Samstag mit Dutzenden Beamten an und versuchte zu schlichten.

"Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten vor Ort eine Gruppe von mehreren hundert Personen, überwiegend junge Männer, fest, die eine Familie umringt hatten und anschrien", teilte die Polizei am Sonntag mit. "Der Vater stand schützend vor seiner Familie und war in Wortgefechte und eine kurze Rangelei mit Einzelnen aus der Gruppe verwickelt." Wie verlautete, soll sich der Vater zuvor einigen jungen Männern entgegengestellt haben, die sich im Bad daneben benahmen und über ausgebreitete Decken und Badegäste hinwegsprangen. Daraufhin hätten sich dann weitere junge Männer mit den Unruhestiftern solidarisiert und die Familie umringt.

Da die Situation nach Einschätzung der Polizei zu eskalieren drohte, wurden weitere Einsatzteams gerufen. Die Polizei versuchte, die Kontrahenten voneinander zu trennen. Daraufhin seien auch die Beamten aus der größeren Gruppe heraus angepöbelt worden. Einzelne hätten Getränkekartons in Richtung der Einsatzkräfte geworfen oder versucht, die Polizisten durch herausforderndes Herantreten zu provozieren. In dieser Situation hätten die Polizisten auch Pfefferspray eingesetzt, es sei aber niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Nach dem Eintreffen der Polizei-Verstärkung habe die Lage dann beruhigt werden können. "Die umringte Familie wurde durch Polizeikräfte aus dem Freibad geleitet." Die Verantwortlichen des Freibads hätten zur Vermeidung weiterer Konflikte entschieden, das Bad für den Rest des Tages zu schließen. "Die Räumung des Bades verlief weitestgehend störungsfrei." Lediglich ein renitenter Badegast sei kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Ein Teil der aggressiven Personengruppe sei kurze Zeit später erneut durch Geschrei am Messebahnhof aufgefallen.

dpa