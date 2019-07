Süße Eindringlinge: Pinguine watscheln durch Sushi-Laden

Die neuseeländische Polizei griff die Vögel zweimal auf - vor 49 Minuten

WELLINGTON - Ungewöhnliche Einbrecher hat die Polizei in Neuseeland aufgegriffen: Ein Pärchen Zwergpinguine hatte es sich in einer Sushi-Bar am Hauptbahnhof von Wellington gemütlich gemacht. Die beiden Vögel hatten sich vermutlich eine warme Ecke des Geschäfts ausgesucht, um für die Brutzeit ein Nest zu bauen. Die Verhaftung durch die Polizisten hielt die Frackträger allerdings nicht lange fern.

Mit Wiederholungstätern hatte es die Polizei der neuseeländischen Hauptstadt zu tun: Zwei Pinguine wurden zunächst am Montagmorgen in einem Sushi-Laden ertappt und umgesiedelt. Jedoch kehrten sie nur Stunden später jedoch wieder zurück, wie es weiter hieß.

Two Little Blue Penguins, otherwise known as Wellington's waddling vagrants, have made headlines around the world.#LISTEN as DoC rangers and RNZ's @charlottecooknz check in with our fish loving friends.https://t.co/OrLvqnn4TB pic.twitter.com/smdWJnG3Mw