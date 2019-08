Tattoo ein Risiko? Metall der Nadeln bleibt im Körper

Dies kann beim Menschen Allergien auslösen - vor 1 Stunde

BERLIN - Viele Menschen wollen ihren Körper mit Tattoos verzieren. Allerdings ist die invasive Prozedur aus mehreren Gründen gar nicht so ungefährlich.

Nicht nur Tattoo-Farben, sondern auch die verwendeten Nadeln können Allergien auslösen. "Beim Tätowieren können sich Chrom- und Nickelpartikelvon den Nadeln lösen und über das Blut in die Lymphknoten gelangen", erläutert Ines Schreiver vom Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin.

Sie hat mit Kollegen am Dienstag eine Studie im Journal Particle and Fibre Toxicology veröffentlicht. Besonders häufig lösen sich die allergieauslösenden Metalle demnach ab, wenn Titandioxid zum Einsatz kommt, das in vielen Tattoo-Farben wie etwa Grün, Rot und Blau enthalten ist. In welchem Umfang die Ablagerungen die Gesundheit schädigen und Allergien auslösen, müsse noch genauer erforscht werden.

dpa