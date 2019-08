Tausende Feuer: Afrika brennt, ohne dass wir es wissen

Eine Feuer-Weltkarte der Nasa zeigt: Nicht nur in Brasilien steht die Natur in Flammen - vor 1 Stunde

WASHINGTON - Die Feuer im Amazonas schockieren weltweit: Tausende Brände wüten im brasilianischen Regenwald und bringen dabei die grüne Lunge des Planeten in Gefahr. Doch Südamerika ist nicht der einzige Kontinent, der in Flammen steht.

Die Feuerweltkarte FIRMS der Nasa zeigt: In weiten Teilen von Afrika wüten die Flammen. © FRIMS/Nasa



Die Feuerweltkarte FIRMS der Nasa zeigt: In weiten Teilen von Afrika wüten die Flammen. Foto: FRIMS/Nasa



Auf der Feuer-Weltkarte FIRMS zeigt die NASA fast in Echtzeit alle größeren Brände auf unserem Planeten an, die über Satelliten erfasst werden. Direkt beim ersten Blick auf die Karte fällt auf: nicht nur in Südamerika brennt es; auch Afrika ist übersäht mit roten Punkten, die Brände symbolisieren. Es wirkt, als stünde ein großer Teil des Kontinents flächendeckend in Flammen.

Allerdings stehen die Punkte über Afrika, anders als in Brasilien, für kleinere Brandherde in der Savanne. Anders als an anderen Orten auf der Welt seien die Flammen dort keine Katastrophe für die Natur, so der Spiegel. Ganz im Gegenteil: sie sind überlebenswichtig für das Ökosystem.

Bilderstrecke zum Thema Grüne Lunge in Gefahr: Tausende Waldbrände wüten im Amazonas Es sind Bilder einer Flammenhölle: Im Amazonasgebiet wüten derzeit die schwersten Waldbrände seit Jahren und bringen die grüne Lunge in Gefahr. Insgesamt wurden seit Januar 72.843 Brände registriert - besonders betroffen: der Amazonas Regenwald. Derzeit kämen aufgrund der Trockenheit täglich mehr als 1000 neue Brandherde dazu. Frankreichs Präsident Macron hat zu einem Krisen-Gipfeltreffen aufgerufen.



Denn in den staubtrockenen Savannen Afrikas verrotten abgestorbene Pflanzen nur sehr langsam, damit hindern sie neue Gräser und Sträucher am Wachsen. Deshalb spielen Brände dort eine tragende Rolle: Sie vernichten die abgestorbenen Pflanzenteile, deren Asche düngt gleichzeitig den Boden. Schon wenige Wochen bis Monate danach ist das Ökosystem wiederhergestellt.

Anders sieht das im Regenwald aus. Dort benötigen die Bäume deutlich mehr Zeit, um sich zu regenerieren: mindestens hundert Jahre. Das liegt unter anderem daran, dass große Bäume wesentlich langsamer wachsen als die Gräser und Sträucher, die überwiegend in der Savanne zu finden sind.

Hunger nach Boden: Fränkischer Experte erklärt Amazonas-Krise

Allerdings werden die Brände in den afrikanischen Graslandschaften aufgrund der sich ausbreitenden Landwirtschaft immer seltener: Forschungsergebnissen zufolge verhindern Landbesitzer gezielt das Ausbrechen von Feuern. Und dieser menschliche Eingriff in den Zyklus von Bränden und Erholungsphasen schadet dem Ökosystem. Bemühungen, die Savannen zu erhalten, gibt es aber kaum.

afr