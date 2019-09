Thierhaupten: 10-Jähriger stirbt Tage nach Badeunfall

THIERHAUPTEN - Als er von einer abtreibenden Badeplattform zurückschwimmen wollte, ging ein 10-Jähriger aus Schwaben in einem Baggersee unter. Nach einigen Minuten konnte ihn ein Mann aus dem Wasser ziehen, doch vergebens: der Junge ist am Freitag im Krankenhaus gestorben.

Ein 10 Jahre alter Schüler ist in Schwaben an den Folgen eines Badeunfalls gestorben. Der Bub war zunächst vor knapp einer Woche vor dem Ertrinken aus einem Baggersee in Thierhaupten im Landkreis Augsburg gerettet worden. Vergangenen Freitag starb er jedoch im Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Zusammen mit Freunden hatte der Bub Anfang September auf einer Badeplattform gespielt, die jedoch vom seichten Wasser aus vom Ufer wegtrieb. Als die Buben zurückschwimmen wollten, ging der 10-Jährige unter. Der Nichtschwimmer war etwa fünf bis zehn Minuten unter Wasser, bevor ihn ein Mann herausziehen konnte.

