"In West Philadelphia, born and raised..." - das Intro von "Der Prinz von Bel-Air" ist noch heute ikonisch und sorgt auch im Jahr 2019 für gute Stimmung in Diskotheken. Dabei ist der von Will Smith interpretierte Song mittlerweile fast 30 Jahre alt. Im Jahr 1990 erschien die Sitcom über den aus einem Ghetto in Philadelphia stammenden Will, der von seiner wohlhabenden Tante und deren Familie in Los Angeles aufgenommen wird. Zwei Jahre später strahlte RTLplus die Sendung erstmals in Deutschland aus, wo die Sendung noch heute Kult-Status besitzt. Ab dem 1. August können Fans der Serie bei Prime Video alle sechs Staffeln erneut sehen. Die Sitcom, die Will Smith zum Durchbruch verhalf, hebt sich auch heute noch von anderen Comedy-Serien ab, weil sie hin und wieder neben ihrem Humor ernstzunehmende Gesellschaftskritik einstreute - darunter besonders Themen, die der afroamerikanischen Identität eigen sind, etwa Diskriminierung, Vaterlosigkeit oder Philosophien berühmter schwarzer Bürgerrechtler. Noch heute wirken viele Episoden dadurch sehr zeitgemäß, gleichwohl der Humor dem Format zu seiner großen Popularität verhalf. © NBC Television