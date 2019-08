Tödliche Attacke auf 20-Jährigen: Festnahme in Österreich

Landeskriminalamt schließt fremdenfeindlichen Hintergrund aus - vor 1 Stunde

WÖRGL - Nach einer tödlichen Attacke auf einen 20-Jährigen in Österreich ist ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Verdächtigen handle es sich um einen Österreicher aus Innsbruck.

Das Opfer aus Afghanistan war laut Obduktion nach einem Messerstich in die Brust innerlich verblutet. Der Tat war ein Handgemenge aus noch unbekannten Gründen zwischen etwa zehn Männern und drei jungen Afghanen bei einem Schnellimbiss in Wörgl in Tirol vorausgegangen.

Das Landeskriminalamt hatte einen fremdenfeindlichen Hintergrund bereits wenige Stunden nach der Tat in der Nacht zu Donnerstag ausgeschlossen. Nach weiteren an der Auseinandersetzung beteiligten Personen werde noch gefahndet, hieß es.

dpa