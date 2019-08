Toter Säugling auf Feld gefunden - Mutter auf Festival festgenommen

Den genauen Zeitpunkt der Geburt soll nun eine Obduktion klären - vor 1 Stunde

RENDSBURG - Ein toter Säugling ist in Rieseby in Schleswig-Holstein am Donnerstagabend auf einem Feld entdeckt worden. Die Mutter wurde auf einem Festival festgenommen.

Wie die Staatsanwaltschaft in Kiel am Freitag mitteilte, ist die Identität der Mutter des Babys bekannt. Weitere Ermittlungen und ein Gutachten der Rechtsmedizin müssten nun klären, "ob es sich um eine Totgeburt gehandelt hat oder anderenfalls ein Tötungsdelikt in Betracht kommt". Unter anderem der NDR berichtete, dass Kriminalbeamte bereits in der Nacht zum Freitag die Mutter auf dem Wacken Open Air festgenommen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen können weder Polizei noch Staatsanwaltschaft sagen, wann das Kind zur Welt gebracht wurde.

Die Mutter ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Nach Informationen des NDR sei sie Mitte 20 und stamme aus der Region. Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion der Babyleiche veranlasst.

dpa/vek