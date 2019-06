Touristin sonnt sich im Bikini in Park in Venedig und muss zahlen

In der Lagunenstadt ist es verboten, sich in Badebekleidung durch die Stadt zu bewegen - vor 1 Stunde

VENEDIG - Sonnenbaden im Bikini? Das ist Standard in europäischen Urlaubsgebieten. In Städten jedoch können andere Regeln gelten, wie nun eine Kanadierin erfahren musste: Das Sonnenbad in einem Park in Venedig ist sie teuer zu stehen gekommen.

Die 23-jährige Kanadierin habe sich in den Papadopoli-Gärten unweit des Bahnhofs im Bikini gesonnt und deswegen 250 Euro bezahlen müssen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch.

In der Lagunenstadt mit ihrem bedeutenden historischen Zentrum ist es verboten, sich in Badekleidung oder oberkörperfrei durch die Stadt zu bewegen, sich an öffentlichen Plätzen aufzuhalten oder mit öffentlichen oder privaten Verkehrsmitteln zu fahren, wie auf der Internetseite der Kommune zu lesen ist.

