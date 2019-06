Trotz Ferienbeginns: Kaum Behinderungen auf Bayerns Straßen

MÜNCHEN - Die Reisewelle zum Ferienbeginn in sechs Bundesländern wird nach Einschätzung des ADAC auf Bayerns Straßen am Wochenende nicht zu größeren Staus oder Behinderungen führen. "Bisher ist alles ruhig", sagte ein Sprecher des ADAC am Samstag.

Trotz Ferienbeginn in Hessen, Mechlenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein: Der Stau auf Deutschlands Straßen blieb größtenteils aus. © Thomas Frey, dpa



Bei der "irrsinnigen Hitze" führen Urlauber entweder sehr früh oder verschöben die Tour um ein oder zwei Tage. Seit mehreren Jahren beobachte man zudem, dass etliche Reisende nicht wie früher vor allem samstags, sondern auch sonntags ihre Fahrten unternähmen. "Dadurch verteilt sich die Verkehrslast auf mehrere Tage".

In Richtung Süden verzeichnete der Verband am Samstag auf der A8 München-Salzburg einige Kilometer stockenden Verkehr an Baustellen. Gegen Mittag sei es dann schon wieder zügiger voran gegangen. Auch die Verkehrspolizei meldete normale Reisezeiten. "Derzeit haben wir keine Staus", teilte ein Sprecher der Polizei Rosenheim mit. Auch für Sonntag rechnete der ADAC nicht mit allzu dichtem Verkehr. "Das wird wohl, wenn es keine größeren Unfälle gibt, ein ganz normales Wochenende."

