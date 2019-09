Trotz Gesprächen: Es bleibt beim "Kuchenverbot" in bayerischer Kita

Einschränkung sorgte für deutschlandweite Debatte um Übervorsicht - vor 1 Stunde

BISSINGEN - Trotz Kritik am Kuchenverbot in einem schwäbischen Kindergarten bleibt die Kita bei dem Verbot. Das berichtete am Mittwoch ein betroffener Vater, der auch Mitglied einer Bürgerbewegung ist, die gegen das Kuchenverbot mobil gemacht hatte.

Die Kita in Bissingen (Landkreis Dillingen) hatte kürzlich in einem Elternbrief darüber informiert, dass Kinder zu ihrem Geburtstag keine Speisen wie selbst gebackenen Kuchen mehr mitbringen dürften. Dazu hätten Eltern aufgrund von Hygienevorschriften angeregt. Bei anderen Eltern und Bürgern stieß das "Kuchenverbot" hingegen auf Kritik.

Bei einem Gespräch zwischen Eltern, Kita und Gemeinde in der vergangenen Woche gab es laut dem Vater "konstruktive Lösungsansätze", etwa zumindest noch Obst oder Brezen vom Bäcker zu erlauben. Kita-Leitung und -Träger hätten sich danach Bedenkzeit erbeten, nun aber mitgeteilt, bei der Entscheidung zu bleiben. Die Kinder hätten das neue Konzept schon sehr gut angenommen. Von Seiten des Kindergartens wollte sich niemand weiter dazu äußern.

dpa