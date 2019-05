Twitter sperrt versehentlich Account der "Jüdischen Allgemeinen"

Zeitung hatte ein dpa-Interview zum Umgang mit der AfD geteilt - vor 1 Stunde

BERLIN - Weil sie angeblich gegen Regeln "zum Veröffentlichen von irreführenden Informationen zu Wahlen" verstoßen hätte, sperrte Twitter am Montag für mehrere Stunden den Account der "Jüdischen Allgemeinen". Doch schnell stand fest: Der Fehler lag bei einem Algorithmus des Kurznachrichtendienstes, nicht bei der Zeitung.

Twitter räumte ein, dass "manchmal Fehler" passieren würden, ging aber nicht näher auf den konkreten Fall ein. © Matt Rourke/AP/dpa



Twitter räumte ein, dass "manchmal Fehler" passieren würden, ging aber nicht näher auf den konkreten Fall ein. Foto: Matt Rourke/AP/dpa



Weil die Jüdische Allgemeine ein dpa-Interview mit dem israelischen Botschafter zum Umgang mit der AfD getwittert hat, hat der Kurznachrichtendienst den Zugang des Blattes für mehrere Stunden gesperrt. "In einer Mitteilung des Onlinedienstes hieß es, man habe gegen die Regeln "zum Veröffentlichen von irreführenden Informationen zu Wahlen" verstoßen", zitierte die Jüdische Allgemeine auf ihrer Webseite am Montag. Daneben war ein Screenshot zu sehen, wonach die Sperre zwölf Stunden gelte. Twitter führt dort den Interview-Tweet explizit als Auslöser auf.

Nach der Sperrung der Account-Funktionen konnte die Jüdische Allgemeine vom Morgen an keine Tweets mehr verbreiten. Erst am Nachmittag wurde die Sperrung aufgehoben. Twitter räumte auf dpa-Anfrage ein, dass "manchmal Fehler" passierten, ging aber nicht näher auf den konkreten Fall ein.

Israels Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, hatte der Deutschen Presse-Agentur gesagt, er meide jeden Kontakt zur Alternative für Deutschland (AfD) wegen deren Haltung zum Holocaust. Dieser Satz aus dem am frühen Sonntagmorgen verbreiteten Agenturtext war auch in dem Tweet der Jüdischen Allgemeinen vom Sonntagnachmittag zu lesen. Am Montagmorgen folgte die Sperrung.

#Twitter hat unseren seit Montagmorgen gesperrten Account wieder freigegeben https://t.co/bH0KUaHoa2 — Jüdische Allgemeine (@JuedischeOnline) 13. Mai 2019

Algorithmus in die Irre geführt

Der Online-CvD der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Peyman Engel, sagte: "Dass Twitter antisemitische Hasstweets duldet, aber Nachrichten der einzigen jüdischen Wochenzeitung Deutschlands sperrt, ist für uns absolut unverständlich."

Experten gehen davon aus, dass der Algorithmus von Twitter durch das massenhafte Melden von vermeintlich regelverletztenden Tweets durch Aktivisten aus der rechten Szene in die Irre geführt wird.

Ein Sprecher des Kurznachrichtendienstes sagte auf Anfrage: "Die Priorität von Twitter ist die Verbesserung der Gesprächskultur. Auf dem Weg, dies zu erreichen, machen wir manchmal Fehler bei der Durchsetzung unserer Regeln. Deshalb gibt es die Möglichkeit Einspruch zu erheben, damit wir so schnell wie möglich handeln können, um etwaige Fehler in unserer Beurteilung zu beseitigen. Wir bedanken uns für die Geduld der Account-Inhaber in diesen Fällen."

dpa