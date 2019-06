Es ist heiß, und es bleibt auch erst einmal heiß. In vielen Wohnungen kühlt es leider auch in der Nacht kaum ab, die Temperaturen sind vor allem im Dachgeschoss richtig hoch. Das Resultat: Man dreht sich, schwitzt, blickt auf die Uhr und findet einfach nicht zur Ruhe. Damit Sie trotz der hohen Temperaturen gut und erholsam schlafen, haben wir die besten Tipps zusammengestellt.

Über Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Kampfflugzeuge der Luftwaffe in der Luft zusammengestoßen. Beide stürzen ab. Am Ende überlebt nur einer der Piloten das Unglück - die Politik zeigt sich in Trauer und Bestürzung.