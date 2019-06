Universität will Greta Thunberg Ehrendoktor-Titel verleihen

NÜRNBERG - Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat bereits einige internationale Auszeichnungen gesammelt. Nun erwartet die 16-Jährige wohl auch der Ehrendoktor-Titel einer belgischen Universität.

Greta Thunberg wird wohl im Herbst 2019 einen Ehrendoktor-Titel verliehen bekommen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa



Ehrendoktorin Greta Thunberg - diesen Titel wird die junge Klimaaktivistin scheinbar bereits im Herbst verliehen bekommen. Nach Angaben des Spiegel soll sie am 10. Oktober von der belgischen Universität Mons zum "Docteur Honoris Causa" ernannt werden. Die Bewegung "Fridays for Future" habe auch großen Einfluss auf die belgische Jugend genommen, so die Universität. Thunberg erhielt bereits eine Goldene Kamera, wurde zur "Frau des Jahres" in Schweden ernannt und erhielt von Amnesty International einen Menschenrechtspreis.

Außerdem rechnen die Buchmacher Greta Thunberg große Chancen auf den Friedensnobelpreis aus. Die Wettbüros sehen die 16-Jährige weit vorne, hinter ihr liegen unter anderem Donald Trump und Angela Merkel. Das Kommitee verkündet seine Entscheidung am 11. Oktober 2019.

