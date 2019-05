Unterfranken: Mordverdächtiger nach fast 40 Jahren verhaftet

ASCHAFFENBURG - Fast 40 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin in Aschaffenburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Der heute 56-Jährige steht im Verdacht, das 15-jährige Mädchen am Abend des 18. Dezember 1979 im Schlosspark der unterfränkischen Stadt ermordet zu haben. Der Mann habe das Mädchen als damals 17-Jähriger gekannt, teilte die Polizei am Montag mit. Er sitze seit Mitte Mai in Untersuchungshaft.

Der Mann soll das Mädchen sexuell missbraucht und dann ermordet sowie über eine Brüstung 15 Meter in die Tiefe geworfen haben, sagte ein Polizeisprecher. Wie genau die Polizei nach fast vier Jahrzehnten auf den Mann gekommen ist, wollte sie zunächst nicht sagen. Die Ermittlungen dauerten noch an. Nachforschungen einer Kommission für Altfälle hätten einen dringenden Tatverdacht ergeben. Der Verdächtige schweige zu den Vorwürfen.

Im Jahr 2017 wurde in Aschaffenburg ein ebenfalls lange zurückliegender Fall gelöst. Damals hatten DNA-Spuren fast 30 Jahre nach einem schweren Vergewaltigungs- und Mordversuchsfall zu einem Verdächtigen geführt.

dpa