Vater in Thüringen mit drei kleinen Kindern vermisst

Polizei fahndet mit Foto - Nach Spaziergang verschwunden - vor 32 Minuten

GERA - Im thüringischen Gera hat offenbar ein Vater seine drei kleine Kinder entführt: Die Polizei fahndet am Sonntag mit einem Foto nach den beiden Mädchen und den kleinen Jungen. Zuletzt wurden alle zusammen am Freitagmorgen gesehen.

Amya, Layla sowie ihr Bruder Subhi (v.l.) werden seit Freitag im thüringischen Gera vermisst. © Polizei Thüringen



Amya, Layla sowie ihr Bruder Subhi (v.l.) werden seit Freitag im thüringischen Gera vermisst. Foto: Polizei Thüringen



Mit einem Foto fahndet die Polizei Thüringen nach drei kleinen Kindern. Wie die Polizei am Sonntagmorgen in einer Pressemitteilung berichtet, wurden sie zuletzt am Freitagmorgen gegen 7 Uhr in der Greizer Straße in Gera in Begleitung ihres Vaters Nasim Kashit gesehen. Laut Medienberichten, soll der Vater, der sich das Sorgerecht für die Kinder mit der Mutter teilt, die gemeinsame Wohnung nach einem Streit mit seiner Frau verlassen haben.

Personenbeschreibung der drei Kinder:

Die neunjährige Amya ist etwa 1,30 Meter groß und wiegt 29 Kilo. Sie trägt schwarze schulterlange Haare, hat dunkelbraune/schwarze Augen und war zuletzt mit einer pinkfarbenen Jacke mit der Aufschrift "Star", sowie einer Lila Jeans bekleidet. Dazu trug sie einen violetten Rucksack sowie weiß-braune Sneaker.

Ihre Schwester Layla ist sieben Jahre alt, etwa 20 Kilo schwer und 1,20 Meter groß. Sie trägt ebenfalls schwarze, mittellange Haare und hat hellbraune Haare. Zuletzt trug sie eine pinke Jacke, eine pinkes Shirt und eventuell eine blaue Jeanshose, sowie einen schwarz-pinken Rucksack und weiß-braune Sneaker.

Der fünfjährige Bruder Subhi hat kurze, schwarze Haare und ist etwa 1,18 Meter groß. Er war mit einer grünen Jeansjacke, einem grauen T-Shirt mit Totenkopf auf der Vorderseite und einer oliv-grünen Hose unterwegs. Dazu trug er blau-weiße Freizeitschuhe mit Klettverschluss.

Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Personen nimmt die Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365-8234-1465 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm