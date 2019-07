Vermisste Mutter und Tochter: Polizei sucht Leichen in Wald

Welche Hinweise die Ermittler haben, ist noch unklar - vor 11 Minuten

MÜNCHEN - Der Vermisstenfall erregte viel Aufmerksamkeit: Seit rund zwei Wochen fehlt von einer Mutter und ihrer Tochter aus München jede Spur. Am Freitag wurde nun bekannt, dass die Polizei ein Waldstück durchsucht.

Die 41-jährige Mutter und ihre 16-jährige Tochter werden seit dem 13. Juli vermisst. © -, dpa



Die 41-jährige Mutter und ihre 16-jährige Tochter werden seit dem 13. Juli vermisst. Foto: -, dpa



Rund zwei Wochen nach dem Verschwinden einer Frau aus München und ihrer Tochter durchsucht die Polizei einen Wald. "Wir sind hier auf der Suche nach zwei Leichen", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Freitagmorgen. Rund 150 Einsatzkräfte und ein Hubschrauber seien in dem Waldstück im Südosten der bayerischen Landeshauptstadt unterwegs. Welche Hinweise die Ermittler haben, dass in dem Gelände die Leichen der 41 und 16 Jahre alten Vermissten sein könnten, blieb zunächst unklar.

Die beiden gelten seit rund zwei Wochen als verschollen. Inzwischen sitzt der 44 Jahre alte neue Ehemann der Frau wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte den Deutsch-Russen am Sonntag festgenommen. Angaben des Ehemannes und Stiefvaters über das Verschwinden der Frau und ihrer Tochter hatten sich nicht bestätigt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa