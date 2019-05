Versuchter Menschenraub: Erneuter Prozess gegen Prostituiertenmörder

Er habe eine Psychologin in seine Gewalt bringen wollen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Rund zehn Monate nach seiner Verurteilung zu lebenslänglicher Haft muss sich der zweifache Nürnberger Prostituiertenmörder von Dienstag (9 Uhr) an erneut vor Gericht verantworten. Er soll geplant haben, eine Gefängnispsychologin als Geisel zu nehmen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem in einer Nürnberger Haftanstalt einsitzenden 23-Jährigen versuchten Menschenraub vor. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte er vorgehabt, eine Gefängnispsychologin in seine Gewalt zu bringen, um Hafterleichterungen zu erzwingen.

Am Pfingstmontag 2017 fand die Polizei gegen 12.30 Uhr in der Höfener Straße in Nürnberg die erste der beiden getöteten Prostituierten. Nur eineinhalb Wochen später wurde der zweite Mordfall bekannt.