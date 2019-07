Video: Frau leckt an Eis und stellt es zurück ins Kühlregal

Supermarkt-Skandal verärgert Social-Media-User - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Ein ekelerregendes Video sorgt derzeit für Aufsehen im Netz. Darin ist eine Frau zu sehen, die in einem Supermarkt einen Becher Eis öffnet und großflächig ableckt. Danach stellt sie das Produkt einfach wieder zurück ins Kühlregal.

"Ich hoffe, sie wird dafür eingesperrt" schreibt ein verärgerter Twitter-User unter das aufsehenerregende Video. Auch vielen anderen Nutzern stößt das Verhalten der Frau sauer auf. Frech wie Oskar leckt sie über die komplette oberste Eisschicht, lacht in die Kamera und stellt den Becher der Marke "Blue Bell" schnurstracks wieder zurück ins Regal. Der Clip wurde bisher rund elf Millionen mal aufgerufen.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS