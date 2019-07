Virus infiziert WhatsApp: 25 Millionen Smartphones betroffen

Vorsicht: Die Schadsoftware kann auf ihre Bankdaten zugreifen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - WhatsApp-User aufgepasst: Sicherheitsforscher warnen aktuell vor einer neuen Android-Schadsoftware, welche den Kurznachrichtendienst heimlich durch eine betrügerische App ersetzt. Weltweit sind bereits 25 Millionen Smartphones infiziert. Was Ihr jetzt wissen müsst!

Sicherheitsexperten warnen: Eine betrügerische Schadsoftware befällt derzeit beliebte Apps wie WhatsApp. © dpa



Bei dem beliebten Messengerdienst WhatsApp scheint es derzeit eine große Sicherheitslücke zu geben: Sicherheitsforscher der israelischen Firma Check Point warnen derzeit vor einer neuen Android-Schadsoftware namens "Agent Smith", welche sich in rasender Geschwindigkeit verbreitet.

Wie die Zeitschrift Forbes berichtet, breitet sich die Software über den App Store "9Apps" des chinesischen Anbieters Alibaba aus und nicht über den üblichen, vorinstallierten Play Store.

Den Experten zufolge tarnt sich die Software meist als harmlose App oder kostenloses Spiel. Nach dem Herunterladen durchsuche sie das Gerät dann nach beliebten Apps wie dem WhatsApp-Messenger oder dem MXPlayer und würde diese anschießend heimlich durch Fake-Versionen ersetzen.

Zugriff auf Bankdaten

Check Point zufolge bekomme der Nutzer in den manipulierten Anwendungen dann betrügerische Anzeigen zu sehen. Der Virus sei in der Lage, die Nutzer zu belauschen und könne sich Zugriff auf deren Bankdaten verschaffen, so die Sicherheitsforscher.

Aktuell sind rund 25 Millionen Geräte von dem Virus befallen. Betroffen seien bisher vor allem Nutzer in Indien, Pakistan und Bangladesch. Jedoch konnten die Experten auch infizierte Geräte in Großbritannien, Australien und den USA ausmachen.