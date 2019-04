Weil sie seine Porno-Sammlung wegwarfen: Mann verklagt seine Eltern

Ungewöhnlicher Familienstreit beschäftigt jetzt ein US-Gericht - vor 1 Stunde

GRAND HAVEN - Und plötzlich war die Sammlung weg: Im US-Bundesstaat Michigan müssen Richter derzeit einen kuriosen Fall verhandeln. Ein Mann verklagt dort seine eigenen Eltern, weil sie seine Porno-Kollektion wegwarfen. Der Streitwert: eine hohe fünfstellige Summe.

Der Familienstreit begann im Oktober 2016. Der Sohn der Familie hatte sich scheiden lassen und zog wieder bei seinen Eltern nach Grand Haven im US-Bundesstaat Michigan ein. Mit im Gepäck hatte er seine Porno-Sammlung, von der er steif und fest behauptet, dass sie rund 29.000 US-Dollar wert war. Sie bestand den Gerichtsdokumenten zufolge aus zwölf Umzugskartons voller Filme und zwei Boxen mit Sex-Spielzeug.

Bereits seit seinen Teenager-Jahren habe der Mann eine ungesunde Besessenheit mit Pornographie, wie sein Vater betont. Den Dokumenten zufolge musste Charlie, wie der US-TV-Sender Fox17 den Mann nennt, sowohl die High School als auch aus die Universität aus disziplinarischen Gründen verlassen, weil er seinen Mitschülern und Kommilitonen Pornos verkauft hatte. Auch nach seiner Scheidung hielt Charlie an seiner beachtlichen Sammlung fest und nahm die Kartons mit in sein Elternhaus.

Zivilgericht soll den Fall klären

Als er zehn Monate später wieder auszog, bat er die Eltern, ihm sein Hab und Gut an seinen neuen Wohnsitz in Indiana nachzusenden. Doch die ließen ihn hängen - von der Sammlung war keine Spur mehr. "Glaube es oder nicht, ein Grund, weshalb ich deine Sammlung weggeworfen habe, war für deine mentale und emotionale Gesundheit", zitiert die New York Times den Vater aus einer E-Mail, die er Charlie geschickt hat. Er fügt an: "Ich hätte das Gleiche getan, wenn ich ein Kilogramm Crack Kokain gefunden hätte. Ich hoffe, dass du das eines Tages verstehen kannst".

In 44 E-Mails an die örtliche Polizeiinspektion beschrieb Charlie im Detail, welche Filme ihm abhanden gekommen waren. Die Polizei entschied sich allerdings, keine Anklage zu erheben - weshalb er nun den Weg über ein Zivilgericht geht. Der Streitwert beträgt insgesamt 86.000 US-Dollar, 57.000 davon als Schadenersatz.

ama