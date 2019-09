"Mit einem guten Witz kann man definitiv meine Aufmerksamkeit gewinnen" - vor 35 Minuten

MÜNCHEN - Das diesjährige Wiesn­Playmate Stella Tiana Stegmann (22) freut sich auf den Trubel auf dem Münchner Oktoberfest. "Ich finde, dass jede Frau im Dirndl schön aussieht. Und Männer in Lederhosen sehr sexy", sagte sie nach Angaben der Zeitschrift "Playboy".

Auch Humor sei ihr bei einem Mann sehr wichtig. "Mit einem guten Witz kann man definitiv meine Aufmerksamkeit gewinnen", sagte Stegmann. Aber auch einen sportlichen Körper sollte er haben. Das Oktoberfest 2019 dauert vom 21. September bis 6. Oktober.

Aus Sicht der gebürtigen Frankfurterin und Wahl-Münchnerin ist das Wiesn­Playmate "immer ein bisschen lieblicher als andere Playmates". Probleme mit Publikum hat Stegmann nicht: "Ich stehe gern vor Leuten, führe durch Programme oder rede und lache einfach mit ihnen. Deshalb habe ich letztes Jahr auch eine Ausbildung zur Moderatorin gemacht."

