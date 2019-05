Wrestling-Star Ashley Massaro mit 39 Jahren gestorben

WWE bestätigt den Tod der Athletin - vor 1 Stunde

NEW YORK - Der ehemalige WWE-Star Ashley Massaro ist am Donnerstagmorgen im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Massaro wurde leblos in ihrer Wohnung in New York gefunden, ins nächstgelegene Krankenhaus transportiert, wo jedoch nur noch ihr Tod festgestellt werden konnte.

"Wir sind traurig, vom tragischen Tod des ehemaligen WWE-Superstars Ashley Massaro erfahren zu haben. Sie trat von 2005 bis 2008 in der WWE auf und wurde von ihren Kollegen und Fans auf der ganzen Welt geliebt. Die WWE spricht Ashleys Familie und Freunde ihr Beileid aus", schrieb das Unternehmen in einer unter anderem auf Twitter veröffentlichten Stellungnahme.

We are saddened to learn of the tragic death of former WWE Superstar Ashley Massaro. WWE offers its condolences to Ashley’s family and friends. https://t.co/PqHSRbOGso — WWE (@WWE) 17. Mai 2019

