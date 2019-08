Zahl der Hautkrebserkrankungen stark gestiegen

STUTTGART/MANNHEIM - Er führt zu Überschwemmungen, Dürren, Unwettern – bringt der Klimawandel den Deutschen jetzt auch noch mehr Hautkrebserkrankungen? Die Antwort auf diese Frage fällt unterschiedlich aus.

Nach einer Erhebung der KKH Kaufmännischen Krankenkasse ist die Zahl der Hautkrebserkrankungen in den vergangenen zehn Jahren rapide gestiegen. Im Jahr 2017 erhielten nach KKH-Daten 87 Prozent mehr Männer und Frauen die Diagnose schwarzer Hautkrebs als 2007. Beim weißen Hautkrebs fand nach einer KKH-Mitteilung vom Donnerstag ein Anstieg um 145 Prozent statt.

Die Kasse mit 1,7 Millionen Versicherten nennt dabei den Klimawandel als einen möglichen Grund für den erschreckenden Trend: Mehr warme Sonnentage bedeuteten mehr warme Tage mit hoher UV-Strahlung.

DFKZ sieht keinen direkten Zusammenhang

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) sieht keinen direkten Zusammenhang zwischen Temperaturanstieg und Krebshäufigkeit. "Die Intensität des UV-Lichts hängt nicht von der Temperatur ab, sondern zum Beispiel von der Höhe in der man ihm ausgesetzt ist und von der Wolkenbildung", sagt Jochen Sven Utikal, Leiter der Hautkrebseinheit beim DKFZ und bei der Universitätsmedizin Mannheim.

Wanderer und Skifahrer hätten deshalb ein besonders hohes Risiko, einen Sonnenbrand und im Verlauf des Lebens Hautkrebs zu bekommen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind 2014 in Deutschland fast 11 000 Männer und 10 300 Frauen an schwarzem Hautkrebs erkrankt. 1800 Männer und knapp 1300 Frauen starben daran. Nach seinen Daten gab es seit 1999 einen starken Anstieg dieser Zahlen, der jedoch nach 2011 abflachte und leicht sank. Das RKI verbindet den Anstieg mit verändertem Freizeitverhalten, etwa mehr Outdoor-Aktivitäten und Sonnenbaden.

Schützen kann man sich vor den UV-Strahlen am besten mit einer Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, die man tagtäglich aufträgt. Die Augen sollte man möglichst mit einer Sonnenbrille bedecken, den Kopf mit Hüten oder Kappen. Die gefährliche Mittagshitze (etwa zwischen 10-15 Uhr) sollte man am besten nicht in der prallen Sonne verbringen.

