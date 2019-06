Zur Plastikvermeidung: Supermarkt druckt peinliche Sprüche auf Tüten

VANCOUVER - Ein Supermarkt in Vancouver bedruckt Plastiktüten mit peinlichen Sprüchen, um gegen die Müllbelastung vorzugehen. Kunden, die keine wiederverwendbaren Taschen nutzen, werben so für Warzenbehandlungen oder Pornoshops. Diese Aktion könnte jedoch auch nach hinten losgehen.

"Into the Weird Adult Video Emporium" (zu Deutsch: Warenhaus für komische Porno-Videos) steht auf einer der Plastiktüten des East West Markets. Foto: East West Market/Facebook



Nachdem die Kunden des East West Markets in Vancouver die Plastiktüten trotz Aufpreis von fünf Cent immer noch in Hülle und Fülle kauften, griff Besitzer David Lee Kwen zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Er ließ die Beutel mit peinlichen Werbebotschaften bedrucken, in der Hoffnung, die Plastikflut zu stoppen. Dies berichtete unter anderem der Guardian. Die Menschen sollen so auf humorvolle Weise zum Nachdenken bewegt werden. Belehren wolle sie Besitzer David Lee Kwen nicht.

Erst vor Kurzem hatte Premierminister Justin Trudeau angekündigt, ab 2021 schädliches Einwegplastik wie Geschirr, Becher und Strohhalme in Kanada verbieten zu wollen. David Lee Kwen möchte mit gutem Beispiel vorangehen. Allerdings könnte die Aktion auch nach hinten losgehen: Denn einige Fans sammeln bereits die Tüten mit den peinlichen Sprüchen. Für die Umwelt wäre es wohl besser gewesen, diese gar nicht mehr anzubieten - oder Stofftaschen zu verschönern.

