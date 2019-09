Ein Hubschrauber hatte am Dienstag einen spektakulären Einsatz im Freizeitland Geiselwind: 25 Menschen mussten aus einem Fahrgeschäft in 60 Metern Höhe gerettet werden. Ein Kind wurde sogar von einem Höhenretter abgeseilt.

Ab Dienstag war es wieder so weit: Die Höhle der Löwen startete in Staffel 6. Die "Löwen" Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Frank Thelen, Dr. Georg Kofler, Judith Williams, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel bekamen es unter anderem mit einem virtuellen Fitness-Konzept und einer Lern-App zu tun. Unter die Haut ging es mit Bio-Tattoos. Alle Deals in unserer Bildergalerie!