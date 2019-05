Seit 25 Jahren gibt es die Bewegungskünste-Gruppe am Weißenburger Werner-von-Siemens-Gymnasium – und nach wie vor begeistern die Shows der jungen Sportler das Publikum. Das war bei der diesjährigen Gala unter dem Motto „Die Abenteuer des Harry Potter“ nicht anders. Unermüdlicher Motor der Gruppe ist Inge Pfitzinger-Miedel, die von Guido Franz tatkräftig unterstützt wird. Er leitet die Sportarbeitsgemeinschaft Rhönrad und die Jongliergruppe der Lebenshilfe. Alles in allem boten rund 150 Akteure in der Landkreishalle ein über zweistündiges Programm voller Akrobatik, Ästhetik und Anmut aber auch „ein bisschen Nervenkitzel“, wie Schulleiter Wolfgang Vorliczky anmerkte, der allen Aktiven und vor allem Inge Pfitzinger-Miedel und Guido Franz dankte.

Am Frühlingsfest-Freitag werfen sich die Mädchen von der MRS in Schale und ziehen ihre Dirndl an. Manche tragen auch Lederhose und kariertes Hemd. In der Aula spielt die Musi und es werden volkstümliche Tänze aufgeführt. Nebenan kann mädchen sich schicke Zöpfe flechten lassen - selbstverständlich in der passenden Tönung. Und damit das Ergebnis in Erinnerung bleibt, warten im Hof schon die Fotografen.