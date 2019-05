Abschied mit Ansage: May kündigt Rücktritt an

Großbritanniens Premierministerin gibt im Juni ihr Amt ab - vor 19 Minuten

LONDON - Die britische Premierministerin Theresa May will ihr Amt als Parteichefin am 7. Juni abgeben. Das teilte die konservative Politikerin am Freitag in London mit. Ihre Tage als Premierministerin sind damit auch gezählt.

dpa