Angela Merkel (CDU) ist seit 2005 Bundeskanzlerin, sie hat nach der letzten Wahl versprochen, noch einmal die volle Wahlperiode durchzumachen. In dem Fall würde sie an Dienstjahren mit Helmut Kohl (CDU) gleichziehen. Wenngleich Merkel verkündet hat, nicht noch einmal als Kanzlerin antreten zu wollen.



Doch wer ist sonst noch im Kabinett Merkel und wer steht an der Spitze welches Ressorts? Die Bildergalerie zeigt es. © dpa