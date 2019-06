Einigkeit bei Anne Will: Ein "Weiter so" soll es nicht geben

NÜRNBERG/BERLIN - SPD-Chefin Andrea Nahles gibt ihre Ämter als Partei- und Fraktionsvorsitzende auf. Die CDU-Spitze berät auf einer Klausur über die Konsequenzen aus dem schwachen Ergebnis bei der Europawahl. Ziehen die Regierungsparteien die richtigen Schlüsse aus den Wahlergebnissen? Welche Auswirkungen hat die SPD-Führungskrise auf die Große Koalition? Bei Anne Will stand dieses Mal die politische Analyse im Vordergrund.

Die aktuelle politische Entwicklung hat dazu geführt, dass auch Anne Will ihre Einladungsliste für die aktuelle Sendung änderte. © NDR



Anne Will nahm sich gleich zu der Beginn der Sendung den Vizekanzler und stellvertretenden SPD-Parteivorsitzenden Olaf Scholz vor, der ganz frisch von der Sitzung der SPD-Führung im Studio eingetroffen war. Scholz nannte als nächste Schritte die Organisation der Wiederbesetzung der Posten an der Spitze der Fraktion sowie an der der Spitze der Partei. Für sich selbst schloss er eine Kandidatur als Parteivorsitzender kategorisch aus, da er als Vizekanzler diesen Posten als "nicht angemessen" empfindet und es auch zeitlich nicht leistbar wäre.

Die stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der Süddeutschen Zeitung, Cerstin Gammelin, warf der SPD vor, bei der Europawahl einen langweilige Europawahlkampf geführt zu haben. "Es ist kein Thema durchgedrungen und Kevin Kühnert hat seine eigenen Schwerpunkte gesetzt", so Gammelin. Er könne das als Juso-Vorsitzender machen, habe damit aber die anderen Themen der SPD überdeckt. Die Journalistin sieht deshalb nicht das Problem allein bei Andrea Nahles, sondern bei der Frage nach der Themensetzung durch die Sozialdemokraten.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen bestritt, dass nun die Große Koalition vor dem Aus steht. Er plädierte im Gegenteil dafür, die Zusammenarbeit auf jeden Fall fortzusetzen. Allerdings dürfe es kein "Weiter so" geben. Er sei einer der wenigen gewesen, der nach dem Ausstieg der FDP aus den Koalitionsverhandlungen, die Große Koalition als die "schlechteste Lösung" ansah. Aber man habe diese Koalition jetzt und solle in unruhigen Zeiten versuchen, den "gemeinsamen Regierungswillen" zu erreichen, so Röttgen. Er nannte dies die "letzte Chance", die der Großen Koalition jetzt noch bleibt.

Die "Fridays-for-Future"-Aktivistin Luisa Neubauer wirkte in der Runde zunächst etwas fehl am Platz. Sie wunderte sich, dass anstatt über den Klimaschutz und die notwendigen Schritte, hier über Personalien gesprochen wurde. Mehrfach versuchte sie das Thema in der Runde unterzubringen, doch sowohl Anne Will als auch die anderen Gesprächspartner bissen sich lieber noch eine Weile an der Person Andrea Nahles fest.

So vermisste Claudia Kade, Leiterin des Politikressorts der Welt, nach der Serie der Wahlniederlagen der Volksparteien einen tatsächlichen Richtungswechsel in der Politik. "Es hilft zunächst einmal gar nichts, Frau Nahles auszutauschen", so Claudia Kade. Es gehe nach ihrer Ansicht nun darum, welche Inhalte den Menschen noch nahegebracht werden können.

Mit der Frage "Beschäftigen wir uns eigentlich noch mit den wirklichen Themen, die dann zur Wahl anstehen?", die Norbert Röttgen in den Raum stellte, ging es schließlich tatsächlich noch um Inhalte. Im Mittelpunkt stand der Klimaschutz und die Versäumnisse der regierenden Parteien. Röttgen gestand ein, dass der Umweltschutz in der Vergangenheit immer wieder aus dem Fokus der Politik gerückt sei. "Klimawandel oder Energiewende sind zu einer Art Waisenkind geworden", konstatierte der frühere Umweltminister. "Was haben wir substanziell zu bieten, gegenüber der Rasanz und den grundlegenden Veränderungen, die Angst machen?", fragte Röttgen zudem selbstkritisch und gab sich die Antwort gleich selbst: "Wir sind nicht auf der Höhe der Zeit. Wir haben uns damit nicht ausreichend beschäftigt."

Luisa Neubauer bezeichnete allerdings die Ausführungen Röttgens als "scheinheilig", da ein großer Teil seiner Partei die CO2-Steuer ablehne und die CDU-Minister im Klimakabinett eine Blockadehaltung einnehmen würden. Nach Luisa Neubauer gebe es aus der "Wählerperspektive keinen Ansatz, dass sich daran etwas ändern würde."

Bei aller Kritik an der zaghaften Haltung der Großen Koalition in Sachen Klimaschutz, wies Olaf Scholz darauf hin, dass "alle harten Entscheidungen zum Klimawandel noch in diesem Jahr getroffen werden". Dazu gehöre das Klimaschutzgesetz, indem die Reduzierung der CO2-Emissionen im Straßenverkehr geregelt werden soll, der ÖPNV deutlich mehr Gewicht bekommt und auch finanzielle Anreize für die Anschaffung von E-Autos geschaffen werden sollen.

Zur CO2-Steuer meinte Scholz, dass er der Ansicht ist, dass ein solches Instrument nötig sei. Röttgen wollte der CO2-Steuer nicht das Wort reden, sondern fragte nach, was denn nun genau unter einer CO2-Steuer überhaupt zu verstehen sei. Es sei skeptisch bei der CO2-Steuer, lasse sich aber gerne überzeugen, wenn klar sei, wofür die Steuer genau eingesetzt werden soll. Er plädierte für eine Veränderung beim CO2-Zertifikatehandel. Hier die Kontingente zu verringern und dadurch die Zertifikate deutlich teurer zu machen, hält er für die bessere Lösung.

Dass in Deutschland die großen Parteien die umweltpolitischen Themen verschlafen haben, machte Claudia Kade deutlich. So haben in Schweden die Grünen ihr Ergebnis bei der Europawahl kaum steigern können. Hier hätten die klassischen Parteien Klima- und Umweltschutz in ihr Programm aufgenommen und sich dadurch wieder stabilisiert.

Dass die Energiewende in den neuen Bundesländern mit ganz anderen Augen gesehen wird, wurde noch als letztes Thema der Sendung angesprochen. Den hohen Zuspruch für die AfD machte Cerstin Gammelin nicht zuletzt daran fest, dass die Braunkohlereviere am Sterben sind. Die Perspektivlosigkeit der Menschen gelte es zu bekämpfen, da waren sich in der Runde zumindest alle einig. Wie dies richtigerweise erfolgen kann, da gingen dann die Meinungen schon wieder auseinander.