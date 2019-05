"Anti-Demokrat": Wahl-Annullierung sorgt für Erdogan-Kritik

Kandidat der größten Oppositionspartei CHP hatte Wahl im März gewonnen - vor 1 Stunde

BERLIN - Am Montag hat die Wahlkommission einem Antrag des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan stattgegeben - nun soll in der Metropole Istanbul die Kommunalwahl wiederholt werden. Deutsche Koalitionspolitiker kritisieren die Pläne scharf.

Abgeordnete der deutschen Koalitionsfraktionen haben die Annullierung der Kommunalwahl in der türkischen Millionenstadt Istanbul kritisiert. Der menschenrechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Michael Brand (CDU), sagte dem Spiegel: "Wer so lange wählen lassen will, bis ihm das Ergebnis passt, der ist ein lupenreiner Anti-Demokrat." Das sei "eine weitere Etappe in einem gezielten Abdriften in eine Diktatur". "Berlin und Brüssel dürfen nicht achselzuckend an der Seitenlinie stehen bleiben. Europa darf gerade jetzt die pro-europäischen Kräfte in der Türkei nicht im Stich lassen."

Der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid, sagte dem Spiegel: "Früher hat die AKP die Annullierung von knappen Wahlen mit dem Argument abgelehnt, die Opposition sei ein schlechter Verlierer. Jetzt will sie so lange wählen lassen, bis das Ergebnis passt." Schmid meint: "Die Bürger Istanbuls werden das nicht durchgehen lassen." Die Wahlkommission hatte am Montag – mehr als einen Monat nach der Kommunalwahl in der Türkei – die Abstimmung in Istanbul annulliert und eine Wiederholung angeordnet.

Damit gab sie einem Antrag der Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan statt. Der Kandidat der größten Oppositionspartei CHP, Ekrem Imamoglu, hatte die Kommunalwahl in Istanbul am 31. März knapp vor Ex-Ministerpräsident Binali Yildirim gewonnen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sollen die Bürger nun am 23. Juni erneut wählen. Die Hohe Wahlkommission (YSK) veröffentlichte zunächst keine offizielle Erklärung zu ihrem Beschluss.

