Armin Laschet: Vorschlag zur CO2-Bepreisung bis September

Der NRW-Ministerpräsident stellt sich damit auf die Seite von AKK - vor 46 Minuten

BERLIN - Armin Laschet will in Sachen Umweltschutz Tempo vorlegen. Bis September will die CDU ein Modell zur Bepreisung von CO2 vorschlagen. Dazu soll ein gleichzeitiger Sozialausgleich zum Einsatz kommen.

Armin Laschet: Er spricht sich für die Idee einer CO2-Bepreisung mit Sozialausgleich aus. © Bernd Thissen, dpa



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat die Forderung nach einem CO2-Preis mit gleichzeitigem Sozialausgleich bekräftigt und sich dabei demonstrativ an die Seite von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt. "Ich bin mit der Parteivorsitzenden vollkommen einig: Bis September werden wir ein Modell zur CO2-Bepreisung vorschlagen“, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Düsseldorf: Schüler protestieren vor dem Landtag in Düsseldorf mit Plakaten. © Roland Weihrauch, dpa



"Dazu ist aber eine deutliche Senkung der Stromsteuer und der EEG-Umlage erforderlich. Für mich ist im Gegenzug der soziale Ausgleich und die Entlastung des Mittelstands Bedingung." Laschet hatte Anfang Mai Kramp-Karrenbauer widersprochen, als sie eine CO2-Steuer kategorisch abgelehnt hatte. Den Begriff „Steuer“ vermied er jetzt. Ein CO2-"Preis" hingegen würde auch andere Modelle wie etwa den Ausbau des Emissionshandels einschließen.

Den Grünen warf der Ministerpräsident Opportunismus vor. "Die Grünen sind immer nur für Klimaschutz, wenn sie nicht regieren", kritisierte er. Während der rot-grünen Regierungszeit in Nordrhein-Westfalen seien von einst 4100 Hektar des Hambacher Forsts 3900 abgeholzt worden, außerdem habe die Partei noch 2016 eine Entscheidung mitgetragen, bis zum Jahr 2045 Braunkohle abzubauen.

dpa