BA-Personalversammlung gibt Holsboer Rückendeckung

Vom Aus bedrohte Vorständin erhält großen Applaus - Scheele spricht ihr Vertrauen aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Valerie Holsboer gibt nicht auf: Die 42-Jährige, einzige Frau im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, kämpft gegen ihren drohende Ablösung. In einer internen Personalversammlung findet sie deutliche Worte für das Verhalten ihrer Gegner. Die Mitarbeiter spenden ihr großen Applaus.

Will ihre Ablösung noch abwenden: Valerie Holsboer. Foto: Daniel Karmann/dpa



Neun Tage. So lange hat Valerie Holsboer noch, um die Mehrheit, die sich im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit gegen sie formiert hat, zu brechen. Eine Mehrheit, die Arbeitgebervertreter Peter Clever, der mächtige Mann in dem Gremium, mit dem Ziel versammelt hat, Holsboer zu stürzen.

Ein Vorteil der 42-Jährigen: Sie hat die Mitarbeiter der Behörde, jedenfalls, zu einem beträchtlichen Teil, auf ihrer Seite. Auch sie halten die Gründe für Holsboers Ablösung nach nur zwei Jahren im Vorstand für vorgeschoben. Auch sie vermuten, dass es in Wahrheit um etwas anderes geht: nämlich die Frau, die endlich den überfälligen Kulturwandel in der Behörde angeht, wieder abzusägen, weil sie bestehende Machthierarchien in Frage stellt.

"Viele Nicht-Ponyhof-Szenen"

Insofern war die Personalversammlung an diesem Mittwoch so etwas wie ein Heimspiel für Holsboer. Und eine Gelegenheit, zu skizzieren, was in ihr vorgeht. Sie wisse, dass das Leben kein Ponyhof sei und sie habe auch nichts gegen andere Meinungen, sagte die 42-Jährigen, wie Teilnehmer der Veranstaltung berichten. Allerdings müsse die Auseinandersetzung "mit dem Visier oben" geführt werden, "so dass man sich in die Augen schauen kann" - "und nicht anonym aus der Hecke".

Hintergrund: Bislang will keiner der Verwaltungsräte mit Namen zur Kritik an Holsboer stehen. Ihr zufolge sind dem Plan, sie abzulösen, hinter verschlossenen Türen "viele Nicht-Ponyhof-Szenen" vorausgegangen.

In Richtung ihrer Gegner machte Holsboer auch deutlich, dass der Kulturwandel, der in der Bundesagentur unter dem Schlagwort "Strategie 2025" firmiert, nicht zur Disposition stehe - unabhängig von Personalfragen.

An die Mitarbeiter gerichtet, sagte Holsboer, sie mögen weiterhin auf das vertrauen, was bereits erreicht wurde: "Leben Sie konsequent ein faires Miteinander. Ich kämpfe darum, das weiterhin mit Ihnen machen zu dürfen!" Dem Vernehmen nach erhielt Holsboer von den gut 800 Anwesenden großen, zum Teil stehenden Applaus.

Scheele spricht das Vertrauen aus

Erstmals sprach auch Detlef Scheele, der Vorstandschef der Behörde, seiner Kollegin das Vertrauen aus. Er stelle sich gegen den Plan einer Ablösung Holsboers, sagte Scheele laut Teilnehmern der Versammlung . Die Zusammenarbeit im Vorstand funktioniere hervorragend. Scheele hatte bislang zu den Vorgängen geschwiegen und sich deshalb den Unmut von Mitarbeitern zugezogen - nun erhielt auch er großen Applaus.

Erste Risse hat die Front gegen Holsboer im Verwaltungsrat übrigens schon bekommen. Dem Vernehmen nach sind einige Verwaltungsratsmitglieder inwischen unsicher, ob sie der Münchnerin am 12. Juli tatsächlich das Vertrauen entziehen sollen. Groß ist die Angst, welch fatales Signal es senden würde, die einzige Frau im Vorstand, noch dazu eine Reformerin, abzusägen. Inzwischen blickt selbst das SPD-geführte Arbeitsministerium "in Sorge" auf die Vorgänge in der Behörde.